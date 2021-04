Ensino à distância continua na ilha de São Miguel

Na ilha de São Miguel, todas as escolas de todos os níveis de ensino vão continuar em ensino à distância por mais uma semana, disse Clélio Meneses, secretário regional da Saúde e Desporto, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.







No entanto, o governante ressalvou que “logo que seja possível será retomado o ensino presencial”, com prioridade para os primeiros e últimos anos de ensino obrigatório.





“Estamos a falar de alunos que estão a aprender a ler e a contar, no início da sua atividade escolar, e entendemos que são prioritários, e logo que seja possível, em termos epidemiológicos, será determinado retomar o ensino presencial dos alunos dos dois primeiros anos do primeiro ciclo e também dos alunos que têm exames nacionais, do 11.º e 12.º ano”, avançou, sem se comprometer com datas.





Clélio Meneses justificou o encerramento das escolas com o facto de a população escolar ter “maior risco de transmissibilidade” da estirpe inglesa, que é já a dominante na ilha de São Miguel.