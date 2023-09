Empréstimo permite CMPD avançar com obras de 13ME

A Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD) vai avançar com um conjunto de investimentos estruturais no concelho avaliado em 13 milhões de euros, privilegiando áreas como a educação, desporto, ordenamento, lazer e serviços municipais.

Nesta lista de investimentos, efetuados através de um contrato de empréstimo bancário, incluem-se as obras de ampliação da EB1/JI dos Fenais da Luz, assim como a substituição dos relvados sintéticos, iluminação, e redes de abastecimento de água, drenagem e rega dos campos de futebol de São Roque e de Santo António.

A autarquia pretende ainda avançar com a empreitada de beneficiação e ordenamento das Praias das Milícias e do Pópulo, desenvolver a obra de construção da Unidade Estratégica de Desenvolvimento Urbano, e iniciar a empreitada de reformulação das redes exteriores de drenagem de águas residuais, bem como com a construção da unidade de lavagem de viaturas e máquinas pesadas do Parque de Máquinas do Município de Ponta Delgada, conforme faz saber através de uma nota de imprensa.



PS contra endividamento da autarquia

Na mesma reunião de Câmara, os vereadores do Partido Socialista manifestaram-se contra este contrato de empréstimo bancário, considerando que o mesmo irá “aumentar o endividamento (da autarquia) em mais de 12 milhões de euros”.

Os Vereadores do PS, conforme adiantam em nota de imprensa, defendem que o aumento da capacidade de endividamento de que a autarquia ainda dispõe, “deve ser canalizado para alavancar a candidatura de projetos a sujeitar aos programas de apoio de fundos comunitários, nomeadamente o Programa Operacional 2030 e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, privilegiando a educação, a habitação e a mobilidade urbana.