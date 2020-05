Empresas de animação turística estão “em sérias dificuldades

Uma das empresas de animação turística mais antigas da Região - a Geofun - anunciou há alguns dias o encerramento, e há empresários em nome individual a desistir da atividade. E a presidente da AREAT - Associação Regional das Empresas de Animação Turística dos Açores, Alice Sousa Lima, alerta que vai haver mais encerramentos, porque “não vai haver verão - 2020 será um ano zero, e o mercado das experiências que é o nosso, só terá uma retoma em 2021”, e “os apoios que estão disponíveis são para três meses”.

Como salienta a presidente da direção da AREAT, as empresas de animação turísticas “são, de um modo geral, empresas muito pequenas (em que o sócio-gerente é o funcionário, ou que empregam três ou quatro pessoas) e com muita pouca margem de manobra, e, por essa razão, perante qualquer falha ou demora, as repercussões são graves, e as pessoas não têm meios de subsistência”.





