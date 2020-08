Empresas açorianas já receberam mais de 178 ME em linhas de crédito

“Só no âmbito das linhas de financiamento criadas desde o mês de abril foi possível financiar 1.844 empresas regionais, que representam 15.353 trabalhadores, e disponibilizar 178 milhões de euros adicionais às empresas em menos de cinco meses”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota de imprensa.

O governante especificou que foram entregues 65,4 milhões de euros a empresas do setor do comércio, 32,8 milhões de euros ao setor do turismo e 28,7 milhões de euros para a área dos serviços.

O setor da construção e imobiliário recebeu 11,7 milhões de euros, a indústria 8,7 milhões e os restantes 31 milhões foram distribuídos por vários setores de atividade.

A criação da "Linha Específica Covid-19 – Apoio às Empresas dos Açores" pelo Governo Regional contribuiu para estes números, frisou o titular das pastas das Finanças, Emprego e Competitividade Empresarial, já que, com este mecanismo, as empresas açorianas foram as únicas do país que mantiveram “o acesso às linhas de crédito de forma imediata, potenciando a sua capacidade de financiamento e criando mais condições para manterem a sua estabilidade financeira e a sua sustentabilidade”.

A nota destaca ainda que o “Governo dos Açores, através da criação do «Programa de Manutenção do Emprego», irá assumir também a responsabilidade de reembolso desses financiamentos, desde que as empresas mantenham os seus trabalhadores”.

Desta forma, a “utilização destas linhas de crédito não constitui um aumento do endividamento das empresas a médio prazo, sendo o executivo a assumir esses encargos, se as empresas mantiverem o seu nível de emprego, destacou o governante, acrescentando que “o Governos dos Açores irá financiar também, a fundo perdido, as empresas açorianas no momento da amortização dos financiamentos obtidos por estas linhas de crédito”.

Para Sérgio Ávila, estes mecanismos garantem às empresas da região uma “vantagem comparativa face às restantes empresas do país, o que tem sido um forte contributo para a manutenção da sua atividade e para a estabilização da sua capacidade produtiva”.

Desde o início do surto na região, o executivo açoriano “aprovou e implementou mais de 80 medidas excecionais, a maioria de apoio imediato à economia, à manutenção do emprego e do rendimento dos trabalhadores”, relembra a nota.

Nos Açores registaram-me 196 casos de covid-19, dos quais 150 recuperaram, 16 morreram e 18 mantêm-se ativos.