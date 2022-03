Empresários de São Jorge nos Açores querem uma “marina digna” na Calheta

Em comunicado, a Câmara do Comércio de São Jorge lembra as “promessas eleitorais” de “investir no porto da Calheta” e salienta a “importância crucial e prioritária” da infraestrutura para o concelho jorgense.

Segundo a nota de imprensa, os empresários da ilha “pretendem que lhes sejam apresentados os estudos prévios para o porto de Calheta, com uma marina digna desse nome”.

A Câmara do Comércio defende que a requalificação deve “garantir condições adequadas de operação de navios de cabotagem local”, dos “atuneiros” e dos “ferries da Atlânticoline”, a empresa pública de transporte marítimo.

A associação representativa dos empresários da ilha pretende que a intervenção garanta a “operação e a logística adequada” para as atividades marítimo-turísticas e para as “embarcações de pescas”.

“Deverá, fundamentalmente, garantir a proteção da orla costeira, mas também incluir a requalificação urbanística da zona envolvente. Neste sentido considera-se essencial que os projetos de execução avancem com a maior urgência possível”, conclui o comunicado.