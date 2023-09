Empresários de santa Cruz da Graciosa promovem evento sobre o mar

De acordo com uma nota de imprensa, a iniciativa será promovida através do Núcleo Empresarial da ilha Graciosa da CCIAH e em parceria com o Câmara Municipal de Santa Cruz e a Associação Graciosense de Promoção de Eventos (AGROPROME).

O objetivo é “estimular o turismo subaquático, enquanto produto turístico de excelência na região, e com potencial para ser um produto âncora no destino Graciosa, visando, assim, a promoção e o fomento da prática da modalidade e as características únicas da ilha”.