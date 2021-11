Empreitada de remodelação do Hospital da Horta lançada a concurso

Com um preço base de três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil euros, a obra tem um prazo de execução de 16 meses e o projeto prevê uma intervenção ao nível das redes de águas e incêndios, pavimentos, revestimentos, tetos, louças sanitárias, caixilharias, serralharias, peitoris, coberturas e outros elementos.

O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, afirmou ontem que este é “mais um passo para assegurar no Faial condições de dignidade na prestação de cuidados de saúde aos açorianos e aos profissionais do setor”, sublinhando que esta intervenção resolve “um problema que exige solução há algum tempo”, refere uma nota do executivo.

O prazo para entrega das propostas termina a 17 de setembro e as peças do concurso podem ser consultadas junto da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, em Ponta Delgada.