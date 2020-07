Empreendedorismo jovem na ilha do Faial

Trata-se de um exemplo de empreendedorismo faialense no setor primário, levado a cabo pela empresa familiar de Vanda Souto e Miguel Vieira que dedica-se ao cultivo de produtos hidropónicos (cultivo sem solo) e tem estufas instaladas na freguesia dos Cedros, onde produz produtos ricos em vitaminas A e C e sais minerais, como o ferro e o fósforo, tais como morangos, alfaces e compotas, explica nota.

Numa visita ao local, José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, enalteceu o dinamismo destes jovens que “não baixando os braços perante as adversidades, construíram o seu próprio negócio acrescentando-lhe ainda mais valor por via da certificação conseguida”, disse citado em nota.



“Vemos com satisfação estarem a surgir, na ilha do Faial, áreas de negócio novos, com a particularidade de terem à frente da sua gestão, jovens dinâmicos, empreendedores e que apostam, cada vez mais, na formação, o que faz com que os produtos se distingam pela qualidade”, acrescentou o autarca.

O “Quintal das Areias” tem já várias parcerias de negócio com supermercados e pontos de venda, nas ilhas do Grupo Central, tendo produtos à venda, também, no Centro de Acolhimento Empresarial da Horta.