Emmanuel Macron anuncia reforço da estratégia e reequipamento militar da França

“Há cinco anos optei por fazer grandes investimentos nas nossas Forças Armadas e promulguei a lei da programação militar. Agora estamos a preparar uma nova lei, que nos vai permitir avançar muito neste aspeto”, declarou à emissora radiofónica France Info.

O presidente francês sublinhou que a França deve contar com forças armadas capazes de “atuar com autonomia e escolher os seus aliados, tato para a defesa do seu próprio território, como da Europa ou do Mediterrâneo”.

Além disso, assinalou que a invasão russa da Ucrânia “obriga a armar e ter uma estratégia militar real”, o que “requer investir em pessoas, formação, capacidade de investimento, equipamento e inovação”, segundo o diário Fígaro.

“Está muito claro que a guerra, o regresso da guerra à Europa, o jogo de poderes, requer que estejamos bem equipados, que tenhamos uma estratégia real”, disse, aludindo ao ataque russo à Ucrânia e às suas consequências.