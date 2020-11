Emitidos mais de 2.500 vouchers “Destino Seguro Açores”

"Esta é uma medida implementada desde 21 de outubro e que contempla um investimento global de 1,2 milhões de euros", recorda nota do governo dos Açores.



O voucher "Destino Seguro Açores” corresponde a um incentivo financeiro de 35 euros para a realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2 prévios ao embarque para os Açores, utilizável, exclusivamente, na aquisição de bens ou serviços na Região, em atividades do setor turístico.

Para usufruir deste incentivo, no ato de preenchimento do 'Questionário de Avaliação do Risco e Deteção Precoce' na ferramenta 'My Safe Azores', em https://mysafeazores.com, o passageiro deve selecionar a opção 'Beneficiar do Voucher "Destino Seguro Açores”', sendo que, após a validação do teste negativo pela Autoridade de Saúde Regional, o voucher é remetido para o endereço de correio eletrónico que consta daquele questionário.



O incentivo pode ser utilizado na Rede de Aderentes, que, até ao momento, conta já com 238 empresas distribuídas por todas as ilhas do arquipélago.