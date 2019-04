Embarcação de pesca localizada e tripulantes estão bem, disse a Marinha

Segundo o porta voz da Marinha, comandante Fernando Fonseca, a embarcação, que lançou um alerta na noite de quarta-feira e que estava a ser procurada, está a navegar sem problemas e a caminho de Peniche, distrito de Leiria, apresentando apenas danos no mastro de comunicações.

A bordo da embarcação, que foi detetada pela Força Aérea, estão 10 pessoas, nove tripulantes e um biólogo.

“O navio de pesca foi avistado, cerca das 19:00, pela aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa que contactou, através de rádio portátil de curto alcance, a tripulação, tendo esta informado estar bem e que o navio se encontra incontactável por ter o mastro de comunicações partido”, refere a Marinha em comunicado.

Segundo o documento, a embarcação de pesca está a navegar a 168 milhas (311 quilómetros) a oeste de Peniche e está a caminho do porto local, sendo esperada nas próximas 24 horas.

Nas operações de busca, coordenadas pela Marinha através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada, nos Açores, em articulação com o de Lisboa, participaram os navios da Marinha “Viana do Castelo” e “António Enes”, duas aeronaves C-295 da Força Aérea Portuguesa, três navios mercantes e também quatro embarcações de pesca que navegavam na área.

O navio de pesca "Parma" tem registo no porto da Horta, nos Açores, mas opera desde Peniche.