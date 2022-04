Emanuel Simão de regresso ao Desportivo de São Roque

Emanuel Simão foi o escolhido pela direção do clube presidido por Emanuel Ferreira. O ex-técnico do Vitória do Pico da Pedra vai começar a preparar a equipa após ser levantada a interdição de treinos e de jogos face ao avolumar de casos do novo coronavírus. A suspensão dura até 9 de janeiro, mas pode ser ampliada consoante a evolução da pandemia.

Ricardo Afonso, com apenas 23 anos de idade, foi a grande aposta da direção do Desportivo de São Roque depois de, durante alguns meses da época passada, ter coadjuvado Sidónio Ferreira no Sporting Ideal. O agrado pelo trabalho desenvolvido era total, mesmo tendo a equipa averbado três derrotas consecutivas, a última das quais no campo do Flamengos, que tem vindo a superar as fracas prestações das equipas faialenses nos anteriores campeonatos açorianos.

Ricardo Afonso alegou razões de ordem pessoal para sair do clube de São Roque. São motivos que se prendem, segundo fonte autorizada, com um problema de saúde de um familiar próximo. Uma saída compreendida e de pronto aceite pelos diretores do Desportivo.

Jadilson Oliveira, que entrou para o cargo de adjunto substituindo André Soares, cuja saída foi igualmente por razões pessoais, esteve nos dois últimos jogos. Ao que apurou o AO, deve continuar ligado à formação do clube.



Emanuel Simão, acompanhado da sua equipa técnica, vai voltar ao “regional” mas com o grupo da formação dos “amarelos”. É o regresso ao clube onde iniciou o percurso de treinador depois de uma notável carreira como atleta, sendo o recordista de golos nas séries Açores da III divisão. Em 2011/2012 e em 2012/2013 treinou os juniores do São Roque, prosseguindo posteriormente nos seniores do Águia dos Arrifes, Vale Formoso e Operário, onde conquistou títulos de ilha e regional e taças. Começou esta época no Vitória do Pico da Pedra, mas saiu após a derrota (1-2) com o Marítimo, em Ponta Delgada, na jornada 9 do campeonato de São Miguel, realizada a 11 de dezembro. Deixou a equipa vitoriana no 7.º lugar com 12 pontos e menos um jogo.

O Desportivo de São Roque soma 11 pontos, situando-se no 5.º lugar do Campeonato de Futebol dos Açores no final da primeira volta. A estreia de Emanuel Simão está prevista para 16 de janeiro, no campo do CD Santo António, em jogo da Taça de São Miguel.