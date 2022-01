“Em sete anos nunca utilizei um cêntimo da SAD para o meu uso pessoal”

Rui Cordeiro, presidente do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara nega a acusação de desviar dinheiro para as suas contas pessoais e garante que vai provar a sua inocência no processo judicial em curso relacionado com a insolvência da sociedade Azores Parque