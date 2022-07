Elisa Ferreira aponta papel que Portugal pode ter na nova agenda europeia

“Há aqui uma agenda energética que pode levar a que, durante dois anos, um ano e meio, enquanto se fazem as agendas alternativas – e Portugal tem também uma agenda própria importante – se pense que, se a dependência geoestratégica está no leste e no norte da Europa, então viremo-nos para o sul e para o oeste”, afirmou a comissária europeia durante a CNN Portugal Summit, promovida hoje no Porto pela CNN Portugal para debater os fundos europeus e as oportunidades e desafios que decorrem da aplicação do Plano de Resolução e Resiliência (PRR).

Para Elisa Ferreira, Portugal pode e deve aproveitar as oportunidades geradas por esta nova agenda energética que está a ser debatida na União Europeia e que foi precipitada pela invasão russa da Ucrânia e pelas ameaças de corte no abastecimento de gás proveniente da Rússia.

“Vejamos em que medida é que podemos, neste momento, desbloquear alguns acessos - quer de energias renováveis, quer de energias mais limpas e, até, de fontes alternativas de gás, através de gasodutos, de LNG [gás natural liquefeito, do inglês ‘liquefied natural gas’] e de outras tecnologias - mas a partir do oeste”, sustentou.

“Daí que haja aqui uma agenda que Portugal, Espanha e a Itália estão a desenvolver, também com as ligações, por exemplo, à Argélia e ao Norte de África. Portanto, há aqui um papel que talvez seja possível nós fazermos”, acrescentou a comissária.