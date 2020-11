Eixo Atlântico quer exceção de teste negativo nas fronteiras Galiza/Norte de Portugal

"Solicitamos ao seu Ministério, no caso de estender a norma para além dos portos e aeroportos, que considere excecional a situação da eurorregião Galiza - Norte de Portugal, de modo a permitir a continuidade das nossas atividades sociais e económicas dentro das limitações que a pandemia, principalmente, a prevenção da mesma e o bom senso aconselham", refere a carta enviada pelo Eixo Atlântico a Salvador Illa Roca.

Espanha vai passar a exigir a partir de 23 de novembro a apresentação de um teste PCR negativo realizado 72 horas antes da chegada a um aeroporto ou porto do país de um viajante vindo de países de risco.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde espanhol anunciou que as agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte aéreo ou marítimo, e qualquer outro agente que venda bilhetes, devem passar a informar desta nova exigência os passageiros de países considerados de risco da pandemia de covid-19 cujo destino final seja um aeroporto ou porto espanhol".

Hoje, o Eixo Atlântico, presidido pelo autarca de Braga, Ricardo Rio, pediu ao Governo espanhol que considere a atribuição de "discriminação positiva" aos portugueses da região Norte.

O Eixo Atlântico é uma associação que reúne 36 municípios do Norte de Portugal e da Galiza.

"Quero transmitir-lhe uma situação que o seu Ministério deve levar em consideração, pois responde às circunstâncias muito características da Espanha. Refiro-me a Portugal, país com o qual Espanha partilha a fronteira mais longa e estável da Europa, com relações sociais, culturais e económicas muito fortes", refere a missiva assinada pelo secretário-geral do Eixo Atlântico.

No documento, Xoan Mao sublinha que na eurorregião Galiza/Norte de Portugal aquelas relações "adquirem o perfil de um território comum que, na prática, tem muito mais afinidades quotidianas do que as que existem, por exemplo, entre a Galiza e o Levante ou a Andaluzia".

Segundo o Eixo Atlântico, aquele relacionamento transfronteiriço é "responsável por um fluxo constante de população, composta maioritariamente por trabalhadores transfronteiriços, mas também por estudantes e investigadores de universidades, por executivos e empresários, e por cidadãos da esfera cultural, que se deslocam semanalmente ou em muitos casos diariamente a fronteira".

"Não é necessário explicar os problemas que a aplicação desta medida, de forma indiscriminada, causaria no desenvolvimento económico da eurorregião", alerta.

A nova medida cumpre a recomendação europeia de 13 de outubro, que aconselhou os Estados-membros da União Europeia a terem por base nas suas restrições de viagem na União Europeia a situação epidemiológica, estabelecendo um código de cores por zona.

Esta medida vem juntar-se aos controlos sanitários que já se efetuam, controlo visual e temperatura, a todos os passageiros internacionais nos pontos de chegada a Espanha.