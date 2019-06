“É importante não prejudicarmos as provas de ilha em detrimento de um campeonato inter-associações”

Robert Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada fez, ao programa Hora de Jogo, da Rádio Açores TSF, balanço positivo à Liga Salsiçor na época 2018/2019 e revelou que não é um defensor do alargamento do campeonato

Em termos organizativos, que balanço é que faz do Campeonato de Futebol dos Açores, prova que na edição 2018/2019 teve a designação de Liga Salsiçor?



O balaço é positivo, ciente de todas as dificuldades que tivemos e as dificuldades em suprir estas dificuldades. Para cada problema procuramos uma solução e foram muitos os problemas. Mas foram problemas que contávamos com eles. Sabíamos que logisticamente era uma edição de dificuldade acrescida. O facto de termos três equipas da Graciosa e os problemas que há nas ligações aéreas de e para a Graciosa, sabíamos que tínhamos aqui uma dificuldade acrescida, na medida em que o aeroporto não é operacional a partir de uma certa hora. Este facto obrigou a que muitas equipas de arbitragem não pudessem se deslocar à Graciosa por questões profissionais.







Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta terça-feira, 11 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental