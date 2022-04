Duques vencem International Portuguese Music Awards na categoria "Rock Performance"

A 10.ª edição dos International Portuguese Music Awards teve lugar no passado sábado, na cidade de Providence, no Estado norte-americano de Rhode Island,





De acordo com nota, esta categoria foi apresentada por Miguel Ângelo, vocalista da banda 'Delfins' e também por Fernando Cunha, guitarrista da banda.





Estavam nomeados, nessa mesma categoria, John Black Wolf & The Bandits (Portugal) com o tema 'Hey God I Am Feeling Better', Nelson Sobral(Canadá) com 'In The Middle Of The Night' e We Are Monroe (Canadá) com 'Baby love'.





A banda dedicou o prémio a todos os artistas açorianos.