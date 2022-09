Duas mortes por esfaqueamento no Brasil devido a discussões políticas

Um homem foi esfaqueado e morto na estado brasileiro do Ceará por ter dito, num bar, que iria votar em Lula da Silva nas eleições presidenciais.

De acordo com o jornal O Povo, no sábado, um homem chegou a um bar no município de Cascavel e perguntou: "Quem é eleitor do Lula aqui?".

A vítima terá respondido "Eu sou!". Na sequência, o criminoso desferiu golpes com uma faca na vítima de 39 ano, que foi socorrida mas que acabou por morrer.

A Polícia Civil está a efetuar as diligencias necessárias para localizar e prender" o homem.

"Com base nas informações colhidas no local, a motivação do crime estaria relacionada a discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", indicou em comunicado.

O outro caso, aconteceu no Rio do Sul, um município do estado de Santa Catarina, De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por motivações políticas e desavenças familiares antigas. A vítima, Hildor Henker, de 34 anos, estava com uma T-shirt de Bolsonaro, e estava a discutir com o apoiante de Lula. A discussão esquentou e o apoiante de Lula esfaqueou o Bolsonaro, que acabou também por morrer.