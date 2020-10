Duas Margens 22 outubro

No programa “Duas Margens” desta semana os comentadores Pedro Arruda e Jorge Macedo fizeram o balanço da campanha para as eleições legislativas regionais do próximo domingo.

O andamento das negociações entre o Governo de António Costa e os partidos da esquerda para a aprovação na generalidade do OE/2021 esteve também em cima da mesa.