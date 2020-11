Duas Margens 19 novembro

No “Duas Margens” desta semana os comentadores Pedro Arruda e Jorge Macedo, analisaram o acordo do Governo PSD/CDS/ PPM e de incidência parlamentar assinado com o Chega e entre o PSD e o Iniciativa Liberal.

As restrições impostas nos últimos dias para travar a evolução da pandemia de Covid 19 na Região, também esteve em cima da mesa.