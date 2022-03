Duas Margens 16 dezembro

A isenção da retenção da fonte de IRS por parte dos trabalhadores e pensionistas com rendimentos até 741 euros e alterações ao trânsito no centro histórico de Ponta Delgada estão em destaque no “Duas Margens” desta semana.

No último programa de 2021 Sónia Nicolau e Jorge Macedo, elegem também os temas que marcam o ano.