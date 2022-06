Duas Margens 02 junho

No programa “Duas Margens”desta semana, Sónia Nicolau e Jorge Macedo fazem o balanço do congresso regional do PS Açores e perspectivam a liderança de Luís Montenegro, à frente do PSD.

A criação da comissão de inquérito à concessão de avales a empresas privadas, é também tema de análise, a par do impacto do OE/22 na Região.