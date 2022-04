Duas Margens 01 julho

No programa “Duas Margens” desta semana Sónia Nicolau e Jorge Macedo, abordam os 25 anos do Rendimento Social de Inserção e que expetativas têm em relação à retoma do sector do turismo nos Açores.

A falta de médicos na Região e as eleições autárquicas também são tema de conversa.