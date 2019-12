DRD “recetiva” às propostas das associações de futebol

A Direção Regional do Desporto mostrou “recetividade” às propostas apresentadas pelas três associações de futebol da Região, após a reunião entre as duas partes, no final de novembro. Quem o afirma é Robert Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD), em entrevista ao Açoriano Oriental.

Naquela que foi o primeiro de dois encontros, os responsáveis pelo futebol açoriano levaram à discussão temáticas como o modelo competitivo do Campeonato de Futebol dos Açores (CFA), os apoios aos jogadores formados na Região, bem como o incremento das comitivas, devido à obrigatoriedade de inclusão de um elemento clínico na próxima época.