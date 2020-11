Dormidas registam decréscimo de 28,7% em setembro nos Açores

Segundo os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, no mês de setembro, no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e alojamento local, as dormidas atingiram 110,6 mil dormidas, representando um decréscimo mensal de 28,7% e homólogo de 67,2,%.



De janeiro a setembro de 2020, no conjunto dos estabelecimentos hoteleiros, do turismo no espaço rural e do alojamento local da Região registaram-se 660,9 mil dormidas, valor inferior em 73,0% ao registado em igual período de 2019.





De janeiro a setembro, os residentes em Portugal atingiram cerca de 420,9 mil dormidas, correspondendo a um decréscimo homólogo de 54,6%; os residentes no estrangeiro atingiram 240,0 mil dormidas, registando uma diminuição em termos homólogos de 84,2%.





No país, em setembro, as dormidas registaram um decréscimo em termos homólogos de 53,4% e de janeiro a setembro de 2020 apresentaram uma variação homóloga negativa de 61,3%.