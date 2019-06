As mais lidas

"Mau tempo obriga a realojar nove pessoas na Terceira" e "BE quer eliminar taxas moderadoras nos Açores" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a suspensão da greve de tripulantes da SATA.

Os mais recentes dados do turismo nos Açores, que revelam 610,8 mil dormidas nas unidades hoteleiras, Turismo Rural e Alojamento Local, só entre janeiro e abril, estão em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 18 de junho de 2019.

