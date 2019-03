"Donos de terrenos vão poder explorar grutas vulcânicas" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Mais um ponto para a manutenção" é o título da manchete fotográfica. "Proteção Civil alerta para agravamento do tempo", "3500 euros separam a Musiquim de projeto artístico", "Recuperação de contentores arrastados já chegou ao fim" e "Fixação de médicos é o 'grande problema' da Saúde nos Açores" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o regime de proteção e classificação das cavidades vulcânicas prevê que a concessão da exploração destas grutas possa ser feita a donos de terrenos.

