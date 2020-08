Dois projetos de portugeses entre 23 selecionados para fundos da UE

Os 23 projetos pré-selecionados para financiamento envolvem 347 equipas de investigação de 40 países, incluindo 34 participantes de 16 países fora da União Europeia e serão financiados pelo programa Horizonte 2020.

Os projetos de investigação liderados por equipas portuguesas são o ICU4Covid Cyber-Physical Intensive Care Medical System for Covid-19, da UNINOVA-Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias e o INNO4COV-19 Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance, do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia – INL.

Foram ambos selecionados na categoria do desenvolvimento de tecnologias médicas e de ferramentas digitais para melhorar a deteção, a supervisão e a assistência aos doentes — graças, entre outros, ao desenvolvimento de novos dispositivos que permitam um diagnóstico mais rápido, mais barato e mais fácil (incluindo à distância) e de novas tecnologias que protejam os trabalhadores do setor da saúde.

Esta área de investigação, com 13 projetos selecionados, receberá um total de 55,2 milhões de euros.

Há ainda investigadores portugueses envolvidos em projetos liderados por equipas de outros países.