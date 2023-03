Dois mortos em ataque no Centro Ismaelita em Lisboa

Fonte oficial da PSP disse à Lusa que um suspeito foi detido.

A mesma fonte avançou que a situação está atualmente controlada.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse ter recebido o alerta às 10h53 (menos uma nos Açores=



“Há dois mortos a registar e dois feridos graves, um dos quais foi encaminhado para o Hospital de São José e outro, por meios próprios, para o Hospital de Santa Maria”, adiantou a mesma fonte.

No local, estava cerca das 12h20 um forte dispositivo de segurança, com agentes de várias unidades, estando o trânsito na Avenida Lusíada a fazer-se apenas numa via no sentido Hospital de Santa Maria - Benfica.

A Polícia Judiciária já se encontra também no local, constatou a Lusa.