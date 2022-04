Dois homens detidos por violência doméstica

A informação consta do relatório da atividade policial nos Açores, no período entre 31 de dezembro a 02 de janeiro hoje enviada às redações.

No primeiro caso a detenção ocorreu, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, e o homem de 40 anos está acusado da "prática do crime de violência doméstica, por agressões físicas e psicológicas à sua companheira e à filha menor de idade".

A segunda detenção, de um homem de 28 anos, foi no concelho das Velas, na ilha de São Jorge, e o suspeito estava "a cumprir medida de coação de proibição de contacto com vítima de violência doméstica, tendo danificado a pulseira eletrónica de forma a poder deslocar-se à residência da vítima sem que a equipa de vigilância detetasse".

O Comando Regional da PSP dá nota ainda da execução de um mandado de detenção, no concelho da Ribeira Grande, de um homem, de 25 anos, para "cumprimento de 9 anos de prisão efetiva, pela prática de 265 crimes de abuso sexual de crianças agravado".