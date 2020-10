Dois homens detidos por suspeita de tráfico de estupefaciente

De acordo com comunicado, foram, igualmente, identificados sete indivíduos por se encontrarem na posse de diferentes tipos de estupefaciente em quantidades diminutas.

Durante a operação, para além de um cidadão detido na posse de 15 doses de haxixe quando se encontrava no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas existente na freguesia do Livramento, foi ainda detido, na sequência de uma busca domiciliária na freguesia dos Fenais da Ajuda, um segundo cidadão, por se encontrar na posse de 11 plantas, 12 ramos e 6,100 kg de cannabis Sativa-L,entre outros artigos relacionados com a prática do crime, adianta o comunicado.

A PSP refere, ainda, que na sequência das várias diligências efetuadas em várias zonas e estabelecimentos dispersos pela ilha de São Miguel foram ainda detetados sete indivíduos na posse de pequenas quantidades de estupefaciente.

Após terem sido presentes a Autoridade Judiciária, um dos arguidos ficou sujeito à medida de coação de apresentações periódicas perante as autoridades. Ao outro arguido foi aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, controlada com recurso a vigilância eletrónica, tendo em conta “o facto de se tratar de um suspeito reincidente na prática deste tipo de crime”.

Relativamente aos cidadãos que se encontram na posse de quantidades diminutas de estupefacientes, os mesmos foram notificados para comparência na respetiva comissão para a dissuasão da toxicodependência.