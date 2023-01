Dois homens detidos por suspeita de crime de tráfico de estupefacientes na Lagoa

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores, a detenção aconteceu no âmbito de uma investigação conduzida pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Lagoa e dirigida por magistrado do Ministério Público de Ponta Delgada, em que “foram desenvolvidas diversas diligências, tendo por objetivo o apuramento de indícios associados a várias denúncias e informações que apontavam para a existência de uma célula de tráfico de estupefacientes no Porto dos Carneiros”.

Da operação policial levada a cabo, “foi possível apreender quatro doses de droga sintética e nove doses de heroína (prontas para comercializar), 40 euros em numerário, vários artigos associados a outros crimes que serviriam como moeda de troca nas transações de matéria estupefaciente e diversos objetos relacionados com o crime em investigação”.

Após terem sido sujeitos a 1.º interrogatório judicial, foi decretada a “ambos os arguidos uma medida de coação privativa da liberdade, nomeadamente a obrigação de permanência na habitação com meios técnicos de controlo à distância”.