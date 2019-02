Dois detidos na operação policial em torno do dérbi de Lisboa

"Para além da já anunciada detenção por posse de artefactos pirotécnicos, houve mais uma detenção por posse de estupefacientes. Ambas antes do jogo começar sendo que esta última não foi logo anunciada porque têm de ser feitos alguns exames", disse.

Além deste registo, a Ana Carvalho salientou ainda a deflagração de material pirotécnico durante o encontro que terminou com o triunfo do Benfica, por 4-2, na deslocação do Estádio de Alvalade frente ao Sporting, em jogo da 20.ª jornada da I Liga. Não houve detenções por não se conseguir apurar quem esteve na origem dos mesmos.