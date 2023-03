Dois detidos e 57 quilos de haxixe apreendidos

De acordo com o comunicado da PJ, a detenção do indivíduo mais velho ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de 56 quilos de haxixe, que se encontravam dissimulados em artigos alimentares e de construção civil.



Perante a constatação de que faltava cerca de um quilo de estupefaciente, foram realizadas diligências que permitiram apreender a quantidade subtraída e deter um trabalhador da empresa que procedeu ao transporte da mercadoria, por se ter apropriado da referida substância.



A operação contou com a colaboração da GNR e o total de droga apreendida seria suficiente para a preparação de 115.000 doses médias individuais diárias.



Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao indivíduo com 55 anos e a de apresentações periódicas no órgão de policia criminal do local de residência ao de 34 anos de idade.