Doentes do Pico já fazem hemodiálise na sua ilha

Este equipamento vem trazer significativos benefícios aos doentes hemodialisados do Pico, em termos de conforto, segurança e qualidade de cuidados de saúde, que deixam de necessitar de se deslocar ao Faial para realizar os seus tratamentos, num investimento de 165 mil euros, refere nota do executivo.



Vão beneficiar deste investimento nove utentes, bem como a população flutuante da ilha do Pico, por via do turismo.

A Unidade de Hemodiálise de Cuidados Aligeirados é uma extensão do Serviço de Hemodiálise do Hospital da Horta, contando com cinco postos de tratamento, um gabinete médico e instalações técnicas.

Até agora, existiam unidades de hemodiálise apenas nos três hospitais do arquipélago, designadamente no Hospital da Horta, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.