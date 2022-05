Documentário sobre Greta Thunberg exibido em sessão para escolas no Dia Mundial da Criança

O realizador Nathan Grossman começou a filmar Greta Thunberg no início da sua greve escolar, em agosto de 2018, antes ainda de serem feitas as primeiras reportagens sobre a jovem. Continuou a segui-la até setembro de 2019, depois de ela atravessar num veleiro o Atlântico para discursar na cimeira do clima das Nações Unidas - um discurso emotivo que inspirou e continua a inspirar milhares de jovens e adultos no mundo inteiro, que a ela se juntaram em greves e discussões sobre o futuro do planeta. O filme explora também a luta pessoal de Greta para equilibrar a sua adolescência com a atenção e o mediatismo de que é alvo.





A sessão para escolas é de entrada gratuita, mediante inscrição prévia. As marcações podem ser feitas através do email [email protected] ou do telefone 296308350.





O filme será também exibido numa sessão para o público em geral, em Noites de Cineclube, no dia 1 de junho, às 21h00.