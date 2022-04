DJ português de Braga cria projeto de noites portuguesas em Los Angeles

“O meu objetivo é trazer artistas portugueses a Los Angeles”, disse à Lusa o DJ, que se mudou para o sul da Califórnia há vários anos. “Em LA vejo um mercado bom onde acredito que os artistas portugueses podem entrar”.

Depois de um período de paragem por causa das restrições ligadas à pandemia de covid-19, o DJ Roger Milan está a preparar o regresso em 2022, começando com um evento FunkCali no Sofitel Los Angeles, em 15 de janeiro.

“Sendo o primeiro português a organizar um evento destes no Sofitel em Beverly Hills, um dos melhores hotéis que temos na cidade, sinto-me emocionado”, afirmou. “Só o facto de estar a organizar este evento é uma vitória”.

Com uma longa carreira na música e produção de eventos, o DJ de Braga tem um gosto especial por ‘deep house’ e ‘afro house’, mas considera-se eclético e interessado em vários tipos de música.

“LA tem uma energia muito forte”, descreveu. “É uma cidade onde tudo acontece com um público muito abrangente, com diferentes culturas, gente de qualquer parte do mundo”, continuou. “Gostam de coisas novas e eu consegui encaixar porque cheguei com o meu estilo”.

Sublinhando que este é um mercado “desafiador” e “árduo”, Roger Milan explicou que a qualidade de produção musical é tão elevada que obriga os artistas a elevarem a sua fasquia.

“Se és bom aqui, vão reconhecer que és bom”, disse. “Aqui o nível é tão alto que te obriga a ser melhor, obriga-te a fazer os trabalhos de casa, a puxar mais por ti”.

Entre os nomes que pretende levar de Portugal para LA no âmbito das noites Lisbon Lounge, Roger Milan referiu o produtor Eric Faria, o DJ daFonseca e o MC Taku, entre outros com os quais tem colaborações de longa data.

“Quero fazer esta noite portuguesa para lançar a ponte e trazer os nossos artistas de Portugal, dar a conhecer a música deles aqui”, reiterou. “Quero tentar levar a bandeira portuguesa mais alto a nível de música, de DJ e de produção de eventos”.

A intenção é tornar os eventos regulares com noites portuguesas que reúnam não apenas os luso-americanos em Los Angeles, onde a comunidade está dispersa, mas noutros polos de emigração no estado.

“Vou tentar levar os dois projetos de mão dada a toda a Califórnia”, sublinhou o DJ, que já tocou em cidades como San Diego e São Francisco, onde há concentrações relevantes de pessoas de origem portuguesa.

Outro projeto para 2022 é o lançamento de músicas originais, algo em que pretende começar a trabalhar em breve.

“Dá-me prazer tocar e ver as pessoas felizes quando estou a pôr música”, frisou. “A música é isso, traz felicidade”.

Roger Milan tem uma carreira que começou há cerca de vinte anos em Braga, quando ainda se usavam cassetes para fazer misturas. Passou por locais como Põe-te Fino e Sardinha Biba e foi residente durante perto de oito anos na discoteca Lagar’s.

“Digo sempre que Braga, para mim, é a melhor cidade de Portugal”, afirmou, referindo que leva sempre consigo o espírito do Norte com que cresceu e que o ajudou na transição para os Estados Unidos.

“Sou um minhoto nato e não tenho como fugir às raízes. Nós, bracarenses, não desistimos, entramos para lutar e para vencer”, considerou. “É o espírito bracarense, de querer mais”.