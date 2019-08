Divisão Policial de Angra detém dois homem por tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado, elementos da Esquadra de Angra do Heroísmo detiveram, em flagrante delito, um homem com 24 anos, por tráfico/posse de estupefaciente, tendo sido apreendidas cerca de 14 doses de haxixe,50 euros em numerário e outros objetos que indiciam a atividade ilícita.





Elementos da Esquadra da Praia da Vitória detiveram, também em flagrante delito, um homem com 37 anos, por posse e cultivo de plantas de Liamba, espécie Canábis Sativa-L, no quintal da sua residência, tendo sido ainda apreendidas folhas secas da mesma espécie.