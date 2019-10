"Dívidas do setor público levam empresários ao Provedor de Justiça" é a manchete do Açoriano Oriental

A dívida de 202,8 milhões de euros do Setor Público Empresarial da Região a fornecedores levou a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores a recorrer ao Provedor de Justiça. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 20 de outubro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para a vitória no Rali do Pico e para a renovação do título de Campeão dos Açores de Ralis por parte de Luís Rego Jr.

"Ministério Público vai atrás da riqueza do tráfico" de droga e "Cruzeiros temáticos duplicam escalas" nos Açores, são outros destaques do jornal.