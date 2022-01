Dirigente comunista João Oliveira votou antecipadamente para demonstrar que se pode votar em segurança

O membro da Comissão Política do Comité Central do PCP chegou pelas 08:40 à Arena d'Évora. Dirigiu-se para a secção de voto número dois e três minutos depois já tinha colocado o boletim de voto na urna.

João Oliveira está recenseado pelo círculo eleitoral de Setúbal, mas escolheu votar antecipadamente em Évora por uma questão de compatibilidade familiar. No entanto, o voto do líder parlamentar do PCP vai ser contabilizado pelo círculo eleitoral onde está recenseado e não em Évora.

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PCP disse esperar que “este dia de voto antecipado possa correr com tranquilidade e com a participação correspondente” ao número de pessoas que se inscreveram.

Um total de 315.785 eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade hoje nas eleições legislativas, de acordo com os dados finais divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) na sexta-feira.

“A utilização da possibilidade do voto antecipado é uma das soluções para que as pessoas possam participar no ato eleitoral sentindo-se tranquilas e seguras relativamente ao exercício do direito de voto”, completou.