Diretor Regional dos Transportes cessa funções por motivos de saúde

Luís Filipe Melo, diretor regional dos Transportes, solicitou a cessação das suas funções por motivos de saúde relacionados com problemas cardíacos que o afetaram no início do ano.

Em carta dirigida à Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Luís Melo explica que o fato de ter sido vítima de um enfarte agudo do miocárdio o impede de continuar a desempenhar as “exigentes funções de diretor regional dos Transportes” do XII Governo dos Açores, explica nota do executivo regional.







Luís Filipe Melo exercia as funções que agora cessa desde 21 de novembro de 2016, tendo anteriormente, e entre outras, também desempenhado as funções de Chefe de Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Transportes no XI Governo Regional.