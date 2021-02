Direção Regional do Deporto atribui cerca de 35 mil euros de apoio a competições gímnicas e de tiro em 2021

Segundo nota, a Associação Gímnica dos Açores vai receber 19.428 euros.



A modalidade regista 476 participantes que integram cinco clubes em três ilhas da Região. Conta ainda com 19 treinadores, três dirigentes e 28 árbitros, indica a nora do executivo regional.



Por seu turno, a Associação Regional de Tiro dos Açores vai contar com 5.502 euros para dinamizar um calendário de atividades para 97 praticantes, divididos por quatro clubes em quatro ilhas do arquipélago.



Já a Associação Regional de Tiro de Precisão receberá 10.064 euros para um calendário de provas que conta com 245 praticantes de cinco clubes em quatro ilhas, registando ainda 12 treinadores, 35 árbitros e 40 dirigentes.