Direção Regional de Saúde cancela atividade de rastreios auditivos de duas empresas

Segundo refere nota do executivo, na sequência de diversas denúncias remetidas por cidadãos, a Direção Regional de Saúde realizou, através da Divisão de Prestação de Cuidados de Saúde e Licenciamento, ações de fiscalização direcionadas para a verificação do cumprimento das regras no âmbito das unidades móveis de saúde a exercer atividade no que se refere a rastreios auditivos e reabilitação auditiva.







Em resultado da verificação do incumprimento de alguns requisitos de funcionamento exigidos, nomeadamente a "ausência de profissionais de saúde a realizar a prestação de cuidados nas unidades móveis de saúde e o facto de as viaturas utilizadas não corresponderem às que foram registadas na Direção Regional da Saúde foi imediatamente cancelada a atividade de rastreios auditivos e reabilitação auditiva na Região, levada a cabo pelas empresas Empathy Voices Lda. e RAP – Reabilitação Auditiva Portugal Lda., encontrando-se estas empresas inibidas do atendimento ao público no arquipélago dos Açores", finaliza a nota.