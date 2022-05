Diogo Piçarra, Turb’Ó Baile e Quinta do Bill, nas festas da Madalena

Desta forma, os Insert Coin atuam a 20 de julho, Turb’Ó Baile a 21 de julho, enquanto Diogo Piçarra sobe ao palco das festas a 22 de julho e os Quinta do Bill & CFA a 23 de julho. “Haverá ainda atuações de djs, como Henri Josh, André N e outros”, diz a mesma nota.





Aquando da apresentação das festas, que decorreu na passada sexta-feira, na Câmara Municipal da Madalena, a vice-presidente do município, Catarina Manito, referiu que este é “um cartaz feito a pensar em todas as idades e abrangendo bastantes gostos musicais, mas também com contenção e organização orçamental, tendo em conta o momento que atravessamos. É, exatamente, por isso que o município da Madalena, este ano, abre as portas do recinto, tornando de forma excecional o acesso aos concertos gratuito”.





Com um programa diversificado e dedicado a toda a família, a edição de 2022 aposta, igualmente, na valorização das tradições e na promoção desportiva, tendo como grande novidade, este ano, a Feira do Desporto, que irá reunir atividades e demonstrações de diferentes modalidades.





A Feira do Vinho da Ilha do Pico, uma das mais importantes da Região, o Palco Chamarrita e o grande desfile de marchas também voltam a marcar presença no festival.





A celebração da Fé vive o seu momento alto a 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, Padroeira da Vila, com a habitual Eucarística Solene, pelas 17h30, seguida da procissão, às 19h00.





No final da apresentação das festas deste ano, Catarina Manito lançou um desafio para 2023, altura em que “celebrarmos os 300 anos deste concelho, vamos tentar bater novamente o recorde do Guinness da Maior Roda de Chamarrita do Mundo”.