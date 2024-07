Diogo Piçarra, Teto, Sara Correia e HMB nas Festas da Praia

“São nove dias de grandes espetáculos, onde a preocupação de todos os envolvidos foi criar um cartaz diferenciado, que marcasse a singularidade nas Festas da Praia, por ser transversal a todas as idades”, afirmou, em conferência de imprensa, a vereadora com o pelouro da cultura da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Paula Sousa.

Durante 10 dias, as festas concelhias da Praia da Vitória oferecem animação de rua, desfiles, marchas populares, música, tauromaquia e gastronomia, entre outras atividades.

Segundo a presidente da câmara, Vânia Ferreira, o orçamento de 450 mil euros, com um investimento municipal de 280 mil euros, é semelhante ao de 2023 e reflete o cuidado da autarquia de tentar “equilibrar” as contas.

“O orçamento é exatamente o mesmo. Aquela que é a responsabilidade municipal mantém-se no mesmo patamar. O que poderá vir a ser diferenciado é mediante os patrocínios que possamos angariar e acredito que, por aí, poderão fazer alguma diferença. Investimos nalgumas novidades, porque temos novos parceiros”, adiantou a autarca Vânia Ferreira.

Em plena época alta, a semana das festas é uma das que atrai mais visitantes à ilha Terceira e, este ano, a autarquia espera novamente uma enchente.

“Em termos de hotelaria, o ‘feedback’ que temos é que está tudo, tudo cheio. Vamos percebendo pelos voos que já vão chegando que efetivamente muitas pessoas se organizaram para virem viver mais uma vez as Festas da Praia”, apontou Vânia Ferreira.

Os emigrantes naturais do concelho escolhem habitualmente esta semana para regressar à ilha, mas, segundo a autarca, há também cada vez mais turistas nas festas.

“Surpreendentemente, nos últimos anos temos visto que nós não somos visitados nas Festas da Praia só por emigrantes, mas também por turistas que já vão tendo conhecimento, principalmente turismo nacional”, salientou.

Apesar de ser divulgado a menos de um mês das festas, Vânia Ferreira defendeu que o cartaz musical é um atrativo para os jovens da região.

“Ao nível da região e perante o cartaz musical que se apresenta aqui hoje também tenho indicação de que são muitos os jovens que se organizam para poderem vir à Terceira ver alguns dos artistas que ali estão, porque reconhecem que é uma boa aposta”, salientou.

Pelo palco principal das festas, com entradas pagas, vão passar, este ano, Ivandro, HMB, Van Zee, Wet Bed Gang, Sara Correia, Teto e Diogo Piçarra, bem como as bandas locais On the Road e Ti-Notas. Depois dos concertos, haverá todos os dias atuações de DJs.

Estão ainda previstos espetáculos musicais gratuitos em outros três palcos espalhados pela cidade e um desfile incluído no Festival Internacional de Folclore dos Açores.

Na feira de gastronomia, estarão seis restaurantes, três charcutarias e três pastelarias, de várias zonas do país, com quatro participações diferentes da edição de 2023.

Quanto à tauromaquia, há uma corrida de praça com os cavaleiros Manuel Telles Bastos, Miguel Moura e João Pamplona e oito touradas à corda, que decorrem nas ruas da cidade ou das freguesias do concelho.