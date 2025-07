Diogo Jota integra ‘Hall of Fame’ do Wolverhampton

“Diogo Jota foi integrado no ‘Hall of Fame’ dos ‘wolves’, num tributo que honra tanto os seus sucessos notáveis pelo clube como o impacto profundo que a sua morte deixou no mundo do futebol”, pode ler-se em comunicado do clube.

O emblema, atualmente orientado pelo luso Vítor Pereira e com vários outros portugueses no plantel, reconheceu que a morte “trágica” do antigo avançado e do irmão, o também futebolista André Silva, levou a uma decisão “unânime” por parte do painel independente que decide estas integrações.

“Há um tal sentimento de tristeza e descrença em torno desta tragédia terrível que queríamos fazer este nosso tributo tão cedo quanto possível. Ficámos abalados com este acontecimento e lembraremos o jogador fabuloso que o Diogo foi pelo Wolverhampton naquela época de subida de divisão, com Nuno Espírito Santo, e primeiros anos de volta à Premier League”, declarou o vice-presidente John Richards.

Jota marcou 44 golos no clube, em 131 jogos oficiais, até sair para o Liverpool, e terá tributos também na estreia na Liga inglesa 2025/26, com o Manchester City, em diálogo com os adeptos.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.

O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.