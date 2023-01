São mais de meio milhar o número de emigrantes açorianos que se deslocam do Canadá para assistir, nas bancadas do Estádio deSãoMiguel, ao jogo entre Santa Clara e Benfica, de acordo com o presidente do Clube Desportivo Santa Clara.

Ricardo Pacheco destaca a forte afluência da comunidade açoriana que reside no estrangeiro para o encontro de amanhã com os lisboetas, que vai ter casa cheia pela primeira vez esta temporada.

“Este jogo com o Benfica é o que traz à nossa ilha [São Miguel] pessoas de diversas áreas do país e não só. Vamos ter o estádio completamente cheio. Os bilhetes esgotaram rápido e, da nossa diáspora, temos o prazer e alegria de receber, pelo menos, 500 pessoas. Para além disso, temos muitos emigrantes dos Estados Unidos da América que vêm a São Miguel só para ver o jogo”, desvendou.

Para a receção ao líder do campeonato é esperada uma “grande festa” no Estádio de São Miguel, onde se vão concentrar cerca de 10 mil pessoas, numa “oportunidade única para os açorianos espalhados pelo mundo reencontrarem as pessoas da sua terra”, sublinhou Ricardo Pacheco.