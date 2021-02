Diagnosticados nove novos casos positivos em São Miguel

No seu boletim diário, aquela entidade refere que em São Miguel os novos casos foram diagnosticados na freguesia de Rabo de Peixe.

Nas últimas 24 horas foram realizadas 1829 analises e há ainda a assinalar 63 recuperações em São Miguel, cinco na Terceira e duas no Faial.



Hoje há 13 doentes hospitalizados.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, há 10 doentes com covid-19, quatro dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI),

Continuam duas pessoas internadas no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, onde se mantém um doente em UCI e uma outra pessoa internada no Hospital da Horta, no Faial.