Dia Mundial da Abelha assinalado com criação de novo logótipo de sensibilização

Numa nota enviada às redações, o Governo açoriano diz que a criação deste novo logótipo se insere nas comemorações do Dia Mundial da Abelha, que se assinala esta quinta-feira, uma data escolhida pela ONU para lembrar a importância destes insetos polinizadores no desenvolvimento sustentável, na saúde humana e do planeta, e como forma de sensibilização para os muitos desafios e ameaças que estes animais enfrentam.

Em "consonância com uma das medidas previstas no Plano Estratégico para a Apicultura nos Açores, esses cartazes informativos disponibilizados em jardins, parques ou rotundas” pretendem “explicar aos cidadãos a razão do corte tardio das plantas nesses locais, após a sua floração”, explica.

Por outro lado, a Direção Regional dos Recursos Florestais irá disponibilizar plantas melíferas que serão plantadas nos locais públicos-alvo deste plano.