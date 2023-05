Dia Internacional dos Museus assinalado com iniciativas em diversas ilhas dos Açores

De acordo com nota de imprensa, o Museu da Graciosa realiza uma palestra intitulada "A Simbólica da Ilha na Obra de Natália Correia", que será proferida por Ângela Almeida. Será ainda inaugurada a exposição de pintura de Sofia Sant`Ana.



No Museu da Horta, na ilha do Faial, será apresentado o livro “Os próximos 10 anos do Património Cultural em Portugal: Tendências” que aborda "o que nos trarão os próximos 10 anos no que diz respeito às políticas patrimoniais em território português".



Em São Miguel, em Ponta Delgada, o Museu Carlos Machado promove visitas orientadas às exposições "Gaspar Frutuoso, naturalista", "Albert I - Príncipe do Atlântico" e ao convento de Santo de André.



O Museu Carlos Machado recebe ainda Nuno Pereira, em representação do OVGA – Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, para uma conversa em torno do tema Erupções Históricas nos Açores, que terá lugar no Núcleo de Santo André.



O Museu do Pico propõe uma viagem pelas exposições do Museu dos Baleeiros, acompanhada pelo grupo “As vozes do JarDim”, um "projeto musical desenvolvido por Jean-Daniel Senesi".



O Ecomuseu do Corvo realiza várias atividades relacionadas com a tecelagem na ilha do Corvo destinadas a toda a comunidade e aos alunos da EBS Mouzinho da Silveira.



Ainda esta quinta-feira, o Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, leva a cabo a iniciativa “Que lugares queremos criar?”, uma publicação realizada pelos alunos com a orientação do artista e impressa nas Oficinas de São Miguel e a inauguração de um mural, criado pelos alunos, que será apresentado na Câmara Escura.



O Museu das Flores promove a atividade "A minha Família vai ao Museu pintar em azulejo! E a tua?", no próximo dia 20 de maio, pelas 10h00, para uma experiência em família onde terão o privilégio de pintar em azulejos com a artesã Marília Hipólito, do Flores.cer - Atelier de Cerâmica Flores.



O Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, assinala a “Noite dos Museus”, no próximo dia 20 de maio, a partir das 18h00, com um programa de atividades subordinado ao tema da interculturalidade e diáspora açoriana, na sequência do processo de candidatura para inventariação das manifestações associadas à Viola da Terra no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial.



Decorre, ainda, a atuação dos Myrica Faya, a banda folk açoriana que tem "promovido este instrumento além-mar, assim como a apresentação de duas Violas da Terra, pertencentes ao acervo do MAH, instalação sonora de João Barcelos, que integra trechos musicais das recolhas do etnomusicólogo Artur Santos".



Em parceria com a Direção Regional das Comunidades, Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e Oficina D'Angra - Associação Cultural, decorre também o City Plus Fest - Festival Intercultural de Artes que inclui “Roteiro pela Interculturalidade” e um “Showcooking” de Gastronomia Japonesa, pela Chef Raquel Valadão.



A grande novidade consiste na abertura de um novo corredor e espaço de circulação, com atividades dedicadas para os mais novos - Oficina de Teatro Infantil, com Raquel Raposo, Contos Interculturais, com Ana Janeiro e Paulo Freitas e Jam Session para Crianças, com João Félix.